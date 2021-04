Beruset spøgelsesbilist kørte 33 kilometer på motorvejen i det forkerte spor

En 29-årig mand fra Østeuropa blev natten til søndag anholdt på Fynske Motorvej, efter han havde kørt fra Kolding til Nørre Aaby i det forkerte spor. Oven i det var manden beruset.



Det er en strækning på omkring 33 kilometer.

Ifølge Fyns Politi måtte flere bilister undervejs køre helt ind i siden af motorvejen for at undgå kollision. Forseelsen falder ind under de skærpede regler for vanvidsbilisme, forklarer vagtchef Lars Thede.