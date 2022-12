Besøgende vælter ind: - Kulturen er noget, fynboerne holder af og har savnet

Tiden mellem jul og nytår går for mange menneske ofte med gavebytteri og julefrokoster. I år har massere af mennesker dog også fundet tid til at slå et smut forbi de fynske kunstmuseer.

Det mærker man blandt andet på Kunstmuseum Brandts.

- Vi havde en forrygende dag tirsdag med 400-500 besøgende. Det er dobbelt så mange som vi plejer på en god dag på den er årstid, siger Stine Hørholt, direktør for Kunstmuseum Brandts.

- December har i det hele taget været god ligesom resten af året har været det. Vi har vores juleudstilling og sanseudstillingen, der har trukket mange gæster til.

Ifølge Stine Hørholt har folk genopdaget deres interesse for kulturen.

- Der tegner sig et billede af, at folk efter corona har fundet ud af, at kulturen er noget, de holder af og noget, de har savnet. Der er selvfølgelig inflationen, der trækker i den anden retning, men det har vi heldigvis ikke oplevet endnu.



Julekalenderudstilling trækker besøgende

Også på Møntergården har man mærket en stor interesse fra gæster i løbet af december.

Her har man lavet en særudstilling, hvor man kommer bag om kulissen på årets to julekalendere fra TV2 og DR, som begge har lavet optagelser på Fyn.

- Vores særudstilling "24 pakker" har vist sig at være meget populær, og det er også det, der trækker folk til, siger Henrik Harnow, direktør for Museum Odense.



- Det at få gæster der aktivt vælger os til, det er det bedste. Så ved vi, at det vi tilbyder, det er relevant, og folk finder det interessant og underholdende. Det er næsten det bedste, man kan opleve som museumsmand, siger Henrik Harnow.

Stærkt fynsk samarbejde er årsag til succes

Udstillingen på Møntergården er et samarbejde mellem FilmFyn, Odense Kommune, Visit Odense og Destination Fyn. Et samarbejde som han mener er årsagen til den succes Møntergården har oplevet den seneste måned.

- Samarbejdet har betydet meget. Jeg tror det viser noget om, hvad vi kan, når parterne går sammen og samarbejder, og det tror jeg også er vigtigt for fremtiden.

Begge årets tv-julekalendere er optaget på Fyn, og flere af lokationerne kan opleves i virkeligheden. Her kan du se hvor.