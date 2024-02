Børn tæsker hinanden på fynsk skole - ekspert advarer mod "sygt digitalt miljø"

For de børn eller unge der oplever at få delt billeder eller videoer, der ikke var tiltænkt at være til offentligheden, er konsekvenser ekstreme.

- Jo mere man ser af det her indhold, jo mere bliver det for nogen temmelig hurtigt normaliseret. Bliver det normen, kan man selv begynde at tappe ind i aktiviteten, siger Kathrine Elmose Jørgensen.

- Vi ved, at digital mobning og digitale krænkelser kan have store konsekvenser både socialt og psykisk. Det kan være i form af angst, ensomhed, lavere selvværd, nedtrykthed, og at man lukker om sig selv. Måske undlader man at komme i skole og trækker sig fra den sociale kontakt, og bliver bange for hvor det her indhold i øvrigt er blevet delt, tilføjer hun.

Børns Vilkår har modtaget opkald fra flere unge, der har set indholdet, og de har siden anmeldt grupperne til Fyns Politi.