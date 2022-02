Borgerforslag om gratis Storebæltsbro runder 50.000 underskrifter

- Jeg synes, det er fantastisk, at så mange har bakket op om forslaget. 50.000 er rigtigt mange på kort tid, men det er kun begyndelsen, siger han til TV Midtvest.

Opnår et borgerforslag i løbet af 180 dage støtte fra 50.000 borgere med stemmeret, skal Folketingets partier tage stilling til, hvem der vil fremsætte forslaget som et beslutningsforslag i Folketinget.

Ifølge Grundloven er det kun folketingsmedlemmer og ministre, der kan fremsætte forslag i Folketinget. Herefter behandles beslutningsforslaget på samme måde som Folketingets øvrige beslutningsforslag.

Kørte sidst over broen for fem år siden

Borgerforslaget om Storebæltsbroen kom på i slutningen af januar, så det er gået hurtigt med underskrifterne.

Bent Thodsen ejer ifølge TV Midtvest Hanstholm Camping, og han er ikke ligefrem storforbruger af Storebæltsbroen selv. Han kørte senest over broen for fire-fem år siden. Bent Thodsen er dog bare imod, at det skal koste penge at køre fra Fyn til Sjælland og omvendt.

- Jeg tror på, at halvdelen af de stemmeberettigede danskere vil have, at det skal være gratis at køre over Storebælt, siger han.