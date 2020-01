Borgmester: Ny Lillebæltsbro er mere presserende end Kattegatforbindelse

Trafikken over Lillebælt blivere tættere og tættere.

Derfor er det vigtigere at prioritere en ny forbindelse mellem Fyn og Jylland nu og her, end det er at planlægge en bro over Kattegat. Det mener Middelfart Kommunes borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen (S).

- En Kattegatbro handler jo om, hvad der sker i 2035 eller 2040 lidt afhængig af modellen, mens vi her og nu har trængselsproblemer både på Vestfyn og i trekantsområdet, siger borgmesteren.

Læs også Kattegatbro gør det sværere at sænke takster på Storebæltsbroen

Han peger på, at trafikken over Lillebælt snart vil være lige så tæt som syd om Odense, hvis man ikke tager hånd om problemet.

- Hvis man skal nå at få etableret en bro, så vi kan aflaste det her og afdramatiseret hele trafikken, så er det nu, der skal handles, siger han.

Stærk alliance

Ifølge borgmesteren kræver udviklingen i Odense og trekantsområdet, at der kommer bedre plads på vejene omkring Lillebælt. På den måde skal både arbejdskraft og eksport sikres fremadrettet.

- Der er ingen tvivl om, at alliancen København-Aarhus er rigtig stærk i national politik. Derfor må vi i Syddanmark være rigtig gode til at stå sammen, og det har vi heldigvis været indtil videre, siger han.

Læs også Aerosmith-forsanger tilbudt bridgewalking på Lillebæltsbroen

Han håber, at der kommer en samlet analyse af trafikken mellem øst og vest. Det har han også talt med transportminister Benny Engelbrecht (S) om.

- Alle 22 Syddanske kommuner er tilhængere af, at der kommer en parallelforbindelse over Lillebælt. Det vil vi holde fast i og også fortælle ministeren, siger Johannes Lundsfryd Jensen.