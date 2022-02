Bramsen efter ministerskifte: Politik er ikke en fair branche

Netop Engelbrecht satte i sidste uge gang i en ministerrokade. Han gik af efter en sag om manglende beregninger for klimabelastningen bag en infrastrukturaftale sidste år.

Forløbet medførte, at regeringens støtteparti Enhedslisten mistede tilliden til Engelbrecht som transportminister.

Det førte til ministerrokader i regeringen. Bramsen blev transport- og ligestillingsminister, mens skatteminister Morten Bødskov (S) blev forsvarsminister i stedet for Bramsen.

Politisk ordfører Jeppe Bruus (S) blev skatteminister i stedet for Bødskov, og så blev ligestillingsområdet kørt fra Beskæftigelsesministeriet over til Transportministeriet.

Om Bramsens ord udelukkende var henvendt til Engelbrecht eller også hende selv, står i det uvisse.

For det står også fast, at Bramsen selv har været udsat for massiv kritik som forsvarsminister. Her har en række møgsager klæbet til Bramsen, siden hun blev forsvarsminister efter folketingsvalget i 2019.