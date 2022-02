Ekspert: Derfor er Bramsen som transportminister gode nyheder for Fyn

Den socialdemokratiske regering har gang i flere store infrastrukturprojekter på Fyn, og derfor er det vigtigt, at der nu er en fynbo ved roret i netop transportministeriet.



- Jeg hæfter mig ved, at da Benny Engelbrecht meldte sin afgang, var der stor sorg i Sønderborg, hvor han er valgt, og hvor den socialdemokratiske borgmester Erik Lauritzen og foreningen bag Als-Fyn-Broen er ude og beklage sig.

- Benny Engelbrecht var stærk drivkraft for Als-Fyn-Broen i forbindelse med infrastrukturforliget, så på Sydvestfyn må der være stor lettelse over, at det er en fynbo, som nu beklæder posten, siger Jesper Buch.

Ministerrokaden, som blev officiel fredag formiddag, sker på baggrund af, at den nu tidligere transportminister Benny Engelbrecht torsdag aften valgte at trække sig fra posten.

Motorvej og letbane

Jesper Buch forklarer, at vi som fynboer kan være tilfredse med, at vi får en fynsk minister med et resortområde, som har stor betydning for Fyn.

- Blandt andet Letbanens etape 2 og udvidelsen af Fynske Motorvej syd om Odense, de projekter kommer der nu til at stå en fynbo i spidsen for. Det er en stor fordel for Fyn, siger Jesper Buch.