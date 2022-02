Ministerrokade: Trine Bramsen ny transportminister

Store problemer som forsvarsminister

Trine Bramsen nåede 953 dage som forsvarsminister, og i den periode har hun flere gange været i vælten med dårlige sager. Det har med al sandsynlighed også spillet ind i forhold til at give hende et nyt ministerium, vurderer TV 2 Fyns politiske kommentator, Jesper Buch,

- Det er ikke nogen hemmelighed, at Trine Bramsen har haft et mere end almindelig anstrengt forhold til dele af Forsvaret. Hun har undervejs haft store problemer, også kommunikationsmæssigt. For eksempel da Afghanistan faldt fra hinanden, da førte hun valgkamp på Ærø. Der har været flere sager, som har gjort - det er i hvert fald opfattelsen - at hun har gjort det svært for sig selv.

- Men det er stadig overraskende, at det sker midt i en ganske højspændt situation i Forsvaret med sagen mod den tidligere spionchef Lars Findsen, situationen i Ukraine og forhandlinger om nyt forsvarsforlig. Men Mette Frederiksen har set et behov for, at der skulle ske noget nyt på den post set i lyset af de problemer, der har været, lyder vurderingen fra Jesper Buch.

Fordel for Fyn

Ifølge kommentatoren er der dog for fynboerne flere fordele ved, at Trine Bramsen nu i stedet skal være transportminister.

Den socialdemokratiske regering har gang i flere store infrastrukturprojekter på Fyn, og derfor er det vigtigt, at der nu er en fynbo ved roret i netop transportministeriet.

- Jeg hæfter mig ved, at da Benny Engelbrecht meldte sin afgang, var der stor sorg i Sønderborg, hvor han er valgt, og hvor den socialdemokratiske borgmester Erik Lauritzen og foreningen bag Als-Fyn-Broen er ude og beklage sig.

- Benny Engelbrecht var stærk drivkraft for Als-Fyn-Broen i forbindelse med infrastrukturforliget, så på Sydvestfyn må der være stor lettelse over, at det er en fynbo, som nu beklæder posten, siger Jesper Buch.

Han understreger, at vi som fynboer kan være tilfredse med, at vi får en fynsk minister med et resortområde, som har stor betydning for Fyn.

- Blandt andet Letbanens etape 2 og udvidelsen af Fynske Motorvej syd om Odense, de projekter kommer der nu til at stå en fynbo i spidsen for. Det er en stor fordel for Fyn, siger Jesper Buch.

