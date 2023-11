Butikker skal straffes hårdere: Skjult kamera viser, hvor let to mindreårige køber Breezers

Aftalen betyder også, at Sikkerhedsstyrelsen, der skal stå for alderskontrollen i detailhandlen, får flere muskler. Og fremover vil en butik kunne få en bøde på 50.000 kroner allerede første gang den bliver taget i ikke at overholde reglerne om salg til unge. Tredje gang skal der være mulighed for, at butikken fratages muligheden for at sælge produktet i et år.

I forsøget udstyrede vi dengang 15-årige Frida Bang Knudsen og 14-årige Sofia Kate Poulsen med skjult kamera. I løbet af en eftermiddag besøgte de 10 forskellige butikker på Fyn. Hvert sted tog de hver en flaske Breezer med op til kassen.

I fire ud af de ti butikker var det muligt for de to veninder at købe alkohol helt uden at vise gyldigt ID til ekspedienten. Seks butikker afviste at sælge alkohol til dem.

Aftalen er indgået af SVM-regeringen, SF, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.