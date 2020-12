Chancer for sol dagen før juleaften

Onsdag kommer på mange måder til at minde om tirsdagen rent vejrmæssigt. Til gengæld holder det imodsætning til tirsdag tørt fra morgenstunden.

Der venter med andre ord endnu en decembergråvejrsdag.

- Der er dog chancer for, at der i løbet af dagen kan gå huller i skyerne, så solen lige kan møve sig lidt ned og ønske os glædelig jul, fortæller TV 2 Vejrets Per Christiansen.

Temperaturerne vil onsdag ligge omkring fem plusgrader med en vestlig vind.

Vinden vil til gengæld i løbet af dagen slå om i nord, og så strømmer en koldere luft end over Fyn, så den 24. og 25. december kan ende i minusgrader.