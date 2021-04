Chauffører tiltalt i stor sag om fusk med førerkort: Kan ende bag tremmer

Sydøstjyllands Politi mener, at fire chauffører - herunder en vognmand - skal have en fængselsstraf for at have snydt med førerkort og overtrådt hviletidsreglerne gentagne gange.



I en sag med i alt 738 overtrædelser er et fynsk vognmandsselskab, vognmanden og tre chauffører således tiltalt, oplyser specialanklager Pernille Moesborg.