Cille havde sidste skoledag inden restriktioner: - Man bliver træt af det til sidst

Når klokken ringer ind og skoledagen onsdag begynder, kommer eleverne i Odense ikke til at møde deres klassekammerater i klasselokalet.

Det er konsekvensen af de nye coronarestriktioner, som betyder, at skoleelever i Odense fra 5. klasse og op efter skal sendes hjem og istedet modtage onlineundervisning.

- Jeg kan i hvert fald ikke koncentrere mig, når jeg sidder derhjemme. Så er det meget bedre at sidde på skolen, siger Line Ryeberg Boe, der går i 7. klasse på Korup Skole i Odense.

- Det er rigtig træls, at man skal vente på hele sin klasse, siger hendes klassekammerat Emma-Jo Buur Hede.

Hver femte elev mistrives

Det er som bekendt ikke første gang, eleverne bliver sendt hjem.

I foråret blev skoleeleverne bedt om at pakke skoletasken, tage hjem og modtage fjernundervisning. På baggrund af den hjemsendelse blev der foretaget en undersøgelse, der viste, at hver femte elev havde svært ved fjernundervisning.

Undersøgelsen blev foretaget af SDU, og resultatet viste en tydelig tendens. Knap 20 procent af eleverne havde det svært med onlineundervisning. 35 procent af forældrene var bekymrede for børnenes læring.

Og Anders Bryld, der er lærer på Korup Skole, er også bevidst om problemet.

- De er egentlig gode til at være fokuseret i onlineundervisningen, men man kan godt mærke, at det bestemt ikke er det samme. Specielt ikke når man har kørt det i noget tid, så bliver det sværere og sværere at motivere dem, siger skolelæren for 7. klassen på Korup Skole.

”Vi hiver dem ind, hvis det er”

Skoleleder Simon Hempel-Jørgensen på Korup Skole er bevidst om de konsekvenser, hjemsendelsen kan medføre for eleverne. Og han lægger ikke skjul på, at man er klar på at indføre alternative løsninger til problemet.

- Lærerne er meget opmærksomme på børnene, siger Simon Hempel-Jørgensen og fortsætter:

- Vi er klar til at lave nogle mellemløsninger. Det kan godt være, at vi trækker enkelte elever ind til nogle samtaler med deres lærer. Det er en uvant situation, og det er klart, at ens lærer kan være en ressourceperson, der kan få det hele til at hænge sammen i en uklar tid, siger han.

Og det er også noget, man sætter pris på i 7. klassen på Korup Skole.

- Det går meget godt, men til sidst bliver man lidt træt af det. Jeg tror bare, når man sidder alene hele tiden, så bliver man træt af det til sidst, siger Cille Kronlund Happel, der nyder sin sidste fysiske dag med klassen.