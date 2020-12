Sidsel har sidste dag i fitnesscenteret: - Det bliver rigtig hårdt mentalt

Idræts- og foreningsliv, heriblandt fitnesscentrene, lukkes ned i Odense. Det er udfaldet af de nye restriktioner i kampen mod den stigende corona-smitte.

Derfor var det sidste omgang i noget tid med håndvægtene i OBBC-fitnesscenter for Sidsel Marie Kragh-Rasmussen.

Hun både træner og arbejder i OBBC-fitnesscenter, og hun er ikke i tvivl om, hvordan nedlukningen af hendes vante fitnesscenter kommer til at ramme hende.

- Jeg synes, at det er svært. Egentlig mest mentalt. Det er ikke fordi, at man mister muskelmasse eller får en dårlig kondi, det er mest det sociale. Jeg tror, at det bliver rigtig hårdt mentalt, siger Sidsel Marie Kragh-Rasmussen.

20 års træning sat på pause

Daniela Belnacci, der bor i Odense og træner i OBBC-fitnesscenter, er også en af dem, der bliver berørt af nedlukningen.

- Jeg har trænet her i 20 år. Det bliver rigtig hårdt, fordi træning er så stor en del af mit liv. Det er med til at give overskud, det er med til at give så meget til hverdagen. Det bliver godt træls, siger Daniela Belnacci og forsætter:

- Jeg har slet ikke hørt om nogle fitnesscentre, der skulle være en smittespreder.

Undren over beslutningen

Der er omkring 1700 medlemmer i OBBC-fitnesscenter. Centeret er en forening, der består af en bestyrelse og en daglig ledelse.

Jeg kunne slet ikke forstå det Tine Kathrine Andersen, souschef i OBBC-fitnesscenter

En af de personer er Tine Kathrine Andersen, der til daglig er souschef i OBBC-fitnesscenter. Hun undrer sig gevaldigt over beslutningen fra regeringens side.

- Jeg kunne slet ikke forstå det. Vi har ingen fortilfælde af corona her. Vi gør alt, hvad vi kan for at desinficere og gøre rent, siger Tine Kathrine Andersen.

Udover manglende forståelse over for beslutningen frygter Tine Kathrine Andersen de økonomiske konsekvenser.

- Der var rigtig mange, der blev forskrækket i foråret og opsagde deres medlemsskab. Vi har stadigvæk ikke fået de medlemsskaber igen. Det er en hård kamp, siger hun og fortsætter:

- Jeg frygter selvfølgelig, at der kommer flere, der vil sætte deres medlemsskaber i bero eller opsige dem. Og det får konsekvenser for OBBC økonomisk, hvis vi ikke kan beholde vores medlemmer.

Fremtiden ser usikker ud

På nuværende tidspunkt skal fitnesscentrene holde lukket indtil 3. januar. Men hvis nedlukningen skulle vise sig at fortsætte, kommer det til at have stor betydning for OBBC-fitnesscenter.

- Det kan være slemt. Vi har selvfølgelig nogle midler at gøre godt med, men vi kan ikke blive ved med at holde lukket. Det kommer til at have store konsekvenser, hvis det her fortsætter.

Sidsel Marie Kragh-Rasmussen håber blot, at hun kan komme tilbage i fitnesscenteret og dyrke det sociale fællesskab.

- Jeg har en masse træningsudstyr derhjemme. Jeg har en lillesøster, der løber rigtig meget, men det er bare ikke det samme. Det er blot træningsaspektet i det, men alt det sociale i at komme her, det har man ikke på samme måde. Så står man bare hjemme i stuen og sveder, siger Sidsel Marie Kragh-Rasmussen.