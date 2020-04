Corona i påsken: Storebæltsbroen og lillebæltsbroerne er med i planerne

Regeringen har grønt lys til at lukke både Storebæltsbroen og Lillebæltsbroen, hvis den ønsker det, for at mindske spredningen af coronavirus.

Det er dog ikke umiddelbart planen, skriver DR Nyheder på baggrund af en aktindsigt i et notat fra Vejdirektoratet.

Ifølge DR Nyheder fremgår det af notatet, at Transportministeriet har bedt Vejdirektoratet om at oplyse, hvorvidt der er hjemmel i loven til at lukke Storebæltsbroen og Lillebæltsbroen i påsken.

Det skete, efter at regeringen på et pressemøde 23. marts luftede tanken om et regionalt rejseforbud for at forhindre stor spredning af coronavirus hen over påsken.

Juridisk er det muligt

Det er dog ikke et greb, man på nuværende tidspunkt vil tage i brug, skriver transportminister Benny Engelbrecht (S) til DR Nyheder.

- Vi står i en meget alvorlig situation, og derfor er regeringen hele tiden klar til at gøre, hvad der er nødvendigt for at begrænse smittespredningen. Det vurderer vi løbende. På nuværende tidspunkt er det ikke vurderingen, at et sådant skridt er nødvendigt, skriver Benny Engelbrecht.

Transportministeriet har nu rent juridisk mulighed for at gøre det, hvis det skulle blive nødvendigt.

Normalt kan Storebæltsbroen lukkes ved kraftig blæst, færdselsulykker eller større sportsbegivenheder såsom cykelløb. Der bruges en særlig dispositionsret, når det sker.

Den samme ret vurderer Vejdirektoratet, at ministeriet kan bruge for at mindske spredningen af virusset.

Det gælder også broerne over Lillebælt - både den nye og den gamle.

- Lillebæltsbroerne kan således afspærres for al kørende færdsel, eventuelt undtaget de transporter der er nødvendige af hensyn til at understøtte det almene, offentligretlige formål, der er begrundelsen for afspærringen, står der i notatet ifølge DR Nyheder.