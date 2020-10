Corona kalder på sommerhusdrømmene

Interessen for at anskaffe sig en fritidsbolig synes ingen ende at tage.

Salget af sommerhuse er eksploderet under coronakrisen, og senest har Boligsiden.dk meldt, at interessen for selv at bygge et sommerhus er vokset gevaldigt.

Det kan ejendomsmægler Joachim Bianchi fra Lokalbolig Odenses afdeling Tarup-Næsby bekræfte.

- Folk ringer til os dagligt for at stille spørgsmål til de grunde, som vi har til salg, fortæller ejendomsmægleren.

Ifølge Boligsiden.dk er salget af sommerhusgrunde siden maj steget med 88 procent i forhold til samme periode sidste år.

Joachim Bianchi tilføjer, at corona-ramte Danmark realiserer drømmen om at få det ekstra hus, hvor man kan komme væk fra dagligdagen og tage på ferie.

- Lige nu, som situationen er, har du ikke mulighed for at rejse til udlandet. Hvad gør man så? Så er det jo klart, at folk søger hen imod en anden løsning, et alternativ, og det bliver så, at bygge sit eget sommerhus, siger Joachim Bianchi.

Det koster det samme

Han fortæller, at interessen er bred og omfavner både dem, som realiserer drømme, og dem som vil sikre næste års ferie.

Samtidig er markedet for sommerhuse tømt for salgsemner, og den økonomiske forskel mellem køb og at bygge selv kan være lille.

- Det kommer selvfølgelig an på, hvad for nogle drømme du har som selvbygger eller som køber af en grund. Hvor stort skal sommerhuset være og hvilke materialer? Men det kan koste det samme, forklarer Joachim Bianchi.

Han vurderer samtidig, at de nye restriktioner for at stoppe spredningen af coronavirussen kan holde sommerhus-interessen i kog.

- Folk kan måske få en fornemmelse af, at deres udlandsferie måske bliver aflyst. Så jeg er ret sikker på, at der i foråret kommer en efterspørgsel på de grunde vi har tilbage, siger Joachim Bianchi.

