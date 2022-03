Coronapukkel og flygtningebørn: Pædagoger står over for ny stor opgave - og det kræver en gulerod

Brug for forstærkninger

Rikke Hundsdal peger på en gulerod til de pædagoger, der skal varetage opgaven, for der vil være vanskeligheder forbundet med de børn, der skal køres ind i institutionerne.

- Man skal sørge for, at alle pædagoger, der kan arbejde, er i arbejde så meget, de magter. Måske kan kommunerne spørge nogen af dem, der er på efterløn eller pension, om de kan arbejde nogen dage. For jeg tror, flere af dem vil give en hånd med, forklarer hun.

Hun understreger, at man er klar til at hjælpe med den store opgave, men at der pt ikke er mange ledige pædagoger at tage af.