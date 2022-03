Odenses borgmester vil huse ukrainere i Vollsmose

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel mener, at der bør ændres på reglerne, så flygtninge fra Ukraine også kan huses i nogle af kommunens udsatte områder.



- I en situation, hvor vi har en potentiel flygtningekatastrofe, der kan påvirke vores land, så er det vigtigt, at vi forbereder os med de ressourcer, vi har, og kan bringe de boliger i spil, vi har, siger Peter Rahbæk Juel.



Men regeringen ønsker ikke at gøre det muligt, at indkvartere ukrainere på flugt i udsatte boligområder som Vollsmose, som er omfattet af en lov om parallelsamfund. I hvert fald ikke til at begynde med.



Borgmesteren i Odense peger på, at antallet af flygtninge kan blive meget større end, hvad prognoserne siger lige nu. Og det betyder i følge Peter Rahbæk Juel, at der er brug for at alle boliger skal være til rådighed.