Coronaramt Bramsen: - Det har været en glæde og en ære at være forsvarsminister

- Jeg ser virkelig frem til at løse de udfordringer der ligger - og ikke mindst fortsætte det gode samarbejde med Enhedslisten, SF og Radikale - og de blå partier, skriver Trine Bramsen på Facebook.

- Og så ser jeg i den grad frem til at tage fat på vigtige dagsordener på transportområdet, hvor et kæmpe forlig til 160 milliarder skal implementeres i tæt samarbejde med Folketingets partier. Jeg tager over fra min kollega Benny, som i den grad har været dedikeret og visionær. Og det arbejde fortsætter i samme vejbane. Danmark skal bindes bedre sammen og vi skal være grønnere, fortsætter Trine Bramsen.

Rokade

Ministerrokaden, som gør Bramsen til transportminister, kommer efter, at tidligere transportminister Benny Engelbrecht (S) trak sig som minister torsdag aften. Enhedslisten havde ikke længere tillid til transportministeren, efter at MobilityWatch og fagbladet Ingeniøren havde afsløret, at beregninger om udledning af CO2 ikke var blevet udleveret under forhandlingerne om en stor infrastrukturaftale til 160 milliarder kroner.

Statsminister Mette Frederiksen har derfor benyttet muligheden for at lave en rokade på ministerholdet, som udover ny titel til Trine Bramsen også betyder, at Morten Bødskov skal være forsvarsminister, og Jeppe Bruus bliver skatteminister.

Trine Bramsen kalder sin tid som forsvarsminister for både en ære og en glæde.

- Jeg har oplevet dedikerede soldater, medarbejdere og veteraner, som jeg har den største respekt for. Jeg har knyttet stærke bånd til forsvarsministre i Nato og rejst verden rundt. Og så har jeg haft oplevelser og fået indsigt i sikkerhedsudfordringer som for altid har ændret mig som menneske. Jeg vil gerne takke alle, jeg har mødt på min vej, for samarbejdet. Det danske forsvar er noget særligt og kan noget særligt, skriver Trine Bramsen.