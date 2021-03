Coronarisiko sænkes i hele landet undtaget hovedstaden

Covid-risikoniveauet sænkes fra niveau 5 - det højeste niveau - til 4 i alle regioner undtaget Region Hovedstaden. Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Læs også Flere skoler i Vollsmose lukkes på grund af coronasmitte

Risikoniveauet har været på det højeste niveau i hele landet siden 5. januar, hvor frygt for den britiske mutation fik myndighederne til at gå i alarmberedskab.

- Vi har en smitteudvikling, der er stabil, vi ser fortsat samfundssmitte, men vi får slået hurtigt ned på de lokale udbrud, når de viser sig, skriver Magnus Heunicke om sænkningen af niveauet.

Risikoniveauet sænkes fra 5 til 4 nationalt og regionalt, på nær Region H, der er på niveau 5.

Vi har en smitteudvikling, der er stabil, vi ser fortsat samfundssmitte, men vi får slået hurtigt ned på de lokale udbrud, når de viser sig. #COVID19dkhttps://t.co/A9BlO2X2Fd — Magnus Heunicke (@Heunicke) March 13, 2021

National og regional risikovurdering

Det sænkede risikoniveu sker på baggrund af data fra uge ni, hvor det blandt andet fremgår at antallet af smittetilfælde med coronavirus er faldet mellem uge otte og uge ni.

Ifølge risikovurderingen er der samtidig flere, der lader sig teste både med PCR-test og kviktest. Særligt de private testudbydere har fået mere travlt - her er testaktiviteten steget med 40 procent på landsplan fra uge otte til uge ni.

Læs også Bookinger er tredoblet: Danskerne er vilde med at campere på Fyn

I Region Syddanmark vurderes det, at en positivprocent på 0,4 er gunstig, mens andelen af kommuner med et incidenstal over 20 og mere end 20 smittetilfælde kræver opmærksomhed. Det gælder 41 procent af kommunerne i Region Syddanmark.