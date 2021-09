De har allesammen én ting tilfælles - alle har oplevet tastaturkrigernes had

Tastaturkrigerne kæmper fortsat på sociale medier.

I dag er der godt to en halv måned - eller præcis 76 dage - til, at vi skal afgive vores stemme til kommunalvalget, og frem til da fortsætter TV 2 Fyns fokus på den hårde tone på sociale medier med kampagnen Respekt.

- Når valgkampen spidser til, er det vigtigt, at vi husker den gode tone. Derfor holder vi fast i vores serie Respekt!, hvor vi prøver at skubbe til, at tonen i den offentlige debat på de sociale medier sker på en respektfuld måde, siger TV 2 Fyns samfundsredaktør Jakob Risbro.