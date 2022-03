Debat om afskaffelse af Storebæltsafgift: - Prisen bliver for stor

Tilbage i januar oprettede Bent Thorsen det omtalte borgerforslag, der i skrivende stund har mere end 61.000 underskrifter. Dermed skal forslaget drøftes og behandles i Folketinget, og det har fået debatten om Storebæltsafgiften til at genopstå.

Men hvad vil der egentlig ske, hvis den omtale broafgift forsvandt? Det spørgsmål rejste TV 2 Fyn Event til torsdagens debatarrangement på Café Sct. Knuds Golfklub i Nyborg med udsigt til Storebælt. Debatpanelet bestod af Fremtidsforsker Uffe Paludan, afdelingschef for FDM Torben Lund Kudsk, Socialdemokratiets Brian Bressendorff og Bjarne Hansen fra Svendborg.



Og netop Bjarne Hansen er en af dem, der jævnligt benytter sig af Storebæltsforbindelsen. Han må derfor se sig nødsaget til at hive kortet frem fra lommen. Han finder det ikke logisk, at der stadig er en afgift, når man benytter sig af broen.



- Jeg har været helt indforstået med, at det har været aftalt, at vi fortsatte betalingen, så vi kunne betale broen. Men så hører det også op med forståelsen, for når afgiften så pludselig skal bruges, fordi vi er vant til at betale til alt muligt andet infrastruktur gennem broen, så er det ikke logisk, siger Bjarne Hansen.

Socialdemokratiets Brian Bressendorff, der er medlem af transportudvalget, forstår ideen om en gratis Storebæltsbro, men fastslår, at det ville koste dyrt på den danske infrastruktur.



- Man kan kun have sympati med, at vi allesammen sådan set synes, at det ville være dejligt, hvis broen var gratis. Men man bliver også nødt til at forholde sig de konsekvenser, der er, hvis vi gjorde det. Der synes jeg, at prisen bliver for stor.

Stor folkeopbakning, men...

Selvom borgerforslaget på rekordtid fik over 50.000 underskrifter, så ser udsigten til en afgiftsfri Storebæltsbro ud til at være langt ude i horisonten.