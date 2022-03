Derfor er dit vand fra vandhanen grønt

Der er også risiko for, at man ser det i naturen. Det kan for eksempel være vandløb, kloakker, søer og lignende. Hvis man ser grønt vand der, er det formentlig fordi, der er et brud på et fjernvarmerør.

Her opfordrer Fjernvame Fyn til at man kontakter dem, hvis man ser det grønne vand i naturen. Man skal kontakte dem på telefon 65 47 30 00.

Du kan spare penge

De fleste utætheder kan opdages med den grønne farve. Men en vandvarmer kan godt være utæt selvom vandet ikke bliver grønt.

Derfor er det altid en god idé at kontrollere sin varmeinstallation. Det kan nemlig betyde, at du kan spare penge på både kort og langt sigt.

- Hvis der løber brugsvand over i fjernvarmevandet, betaler kunden her-og-nu for brugsvand til ingen nytte. Samtidig tilføjer almindeligt brugsvand både ilt og kalk til fjernvarmesystemet, hvilket er skadeligt. På længere sigt betyder det flere og dyre reparationer af varmerørene, forklarer Jakob Rasmussen, der er forsyningschef.