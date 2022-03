Kæledyr ramt af krigen: Agata fragter hundefoder og nødhjælp til Ukraine

- For at aflaste internaterne i Polen, så bør vi tage de polske hunde på internaterne, som allerede er klar til at komme videre.

Santa Dog Foundation arbejder også på at få sat mobile veterinærklinikker op ved den polske grænse for at aflaste de overfyldte internater.

Her samarbejder de blandt andet med Fair Dog samt kolleger i Norge og Sverige.

- Uanset om det er en hund eller tyve hunde, så er du stadig med til at gøre en forskel for dyrene i sidste ende.