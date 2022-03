Det anbefaler partierne ved en folkeafstemning

Her er et overblik over Folketingets partiers holdning til spørgsmålet:

Partier der anbefaler at afskaffe forsvarsforbeholdet

Socialdemokratiet:

- Vi vil være med helhjertet, fuldtonet, uden forbehold, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i Statsministeriet søndag aften.

Venstre:

- Når der skal træffes beslutninger om Danmarks sikkerhed i EU, så skal Danmark da være med, sagde Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, på pressemødet.

Radikale:

- Aldrig har vores alliancer været vigtigere, og aldrig har vi været mere afhængige af vores europæiske fællesskab. Det bør derfor nu stå tydeligt for enhver, at vi intet vinder ved at holde os i periferien af det fællesskab. Tværtimod har Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, skrevet i et debatindlæg hos Altinget.

SF:

- Vi står overfor farlige og ekstremt farlige scenarier i Europa lige nu. Vi har brug for hinanden i Nato og i EU, skriver SF's formand, Pia Olsen Dyhr, på Facebook.

Konservative:

Formanden for De Konservative, siger i en video på Facebook henvendt til vælgerne:

- Nato er det centrale omdrejningspunkt, men jeg håber af hele mit hjerte, at du vil stemme ja til at afskaffe forbeholdet, så Danmark er fuldt og helt med i den europæiske forsvars- og sikkerhedspolitik, siger Søren Pape Poulsen, formanden for De Konservative, i en video på Facebook henvendt til vælgerne.