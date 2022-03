Danskerne skal stemme om forsvarsforbeholdet 1. juni

Tidligere søndag opfordrede partiets forsvarsordfører Eva Flyvholm de forhandlende parter om ikke at forhaste sig. Enhedslisten frygter, at krigen i Ukraine betyder, at Danmark kaster sig hovedkulds ud i en afstemning om forbeholdet, lød det i Berlingske.

Halvdelen af danskerne vil opgive forbeholdet

Fredag viste en ny meningsmåling foretaget af Megafon for TV 2 og Politiken, at halvdelen af danskerne mener, at vi bør opgive forsvarsforbeholdet.

Helt præcist var det 49 procent af de adspurgte, der erklærede sig "helt enig" eller "delvis enig" i udsagnet "Danmark bør droppe forsvarsforbeholdet og være med i en fælles EU-hær".

27 procent erklærede sig uenige.