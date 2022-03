Folkeafstemning, udfasning af russisk gas og milliarder til Forsvaret - her er "historisk aftale"

Men udover det beløb er partierne også enige om, at Danmark hvert år fra 2024 skal bruge flere penge på forsvarsudgifterne, indtil de i 2033 når op på to procent af bruttonationalproduktet (BNP). Et mål, der vil give en ekstraudgift på 18 milliarder kroner om året.

- Det vil koste penge, når vi skal gøres os uafhængig af russisk gas. Vi ændrer derfor grænsen i budgetloven, så vi sigter efter et moderat underskud, sagde Mette Frederiksen.

Søren Pape Poulsen sagde på pressemødet, at nu går Danmark fra at være et land, som beder andre om beskyttelse, til at være et land, der fuldt indgår i et fællesskab, hvor vi beskytter hinanden.

- Jeg er bevæget over, at vi nu endelig kommer til at holde, hvad vi har lovet vores allierede. At vi endelig kommer til at betale vores forsikringspræmie for at kunne leve i tryghed, sagde han.