Danmarksmesterskaberne i cykling skal afvikles på Fyn. Det bekræfter Claus Rasmussen, der er formand for Cykling Odense, over for TV 2/Fyn.

- Det er virkelig fedt, at DM i cykling kommer til Fyn. Nu ser vi bare frem til en masse dage med planlægning, siger Claus Rasmussen.

Det store cykelløb kommer til at foregå over to dage i Middelfart, og det kommer til at erstatte det ellers normalt velbesøgte Fyn Rundt.

- Vi har ikke besluttet endnu, om vi vil kalde danmarksmesterskaberne for Fyn Rundt endnu, siger Claus Rasmussen og fortsætter:

- Vi mangler at få alle detaljerne på plads, men det er rigtig fedt, at danmarksmesterskaberne skal afholdes på Fyn.

Håber det kan afvikles i august

Den endelig dato for cykelløbet er heller ikke fastlagt, men Claus Rasmussen håber, at det kan blive afholdt i august.

Det bliver spændende at se, hvor mange gange vi skal lave vores planer om Claus Rasmussen, formand, Cykling Odense

- Hvis cykelløbet først kan afholdes i september, så er der en risiko for, at mange af de store stjerne ikke vil kunne deltage. Særligt på damesiden vil det være svært for ti ryttere, der kører for udenlandske hold, siger han.

Store cykelløb, som Tour de France, Vueltaen og Giro d'italia, er nemlig blevet rykket til efter sommeren, og derfor er der risiko for, at de mange løb vil kollidere med hinanden.

- Vi håber virkelig, at det kan afholdes i august, men alt afhænger af forsamlingsforbuddet. Vi kan jo også risikere, at der ikke må være tilskuere, og det kan være en svær opgave at løse på landevejen, hvor vi jo ikke kan forhindre folk i at møde op, siger Claus Rasmussen.

- Spændende at se, hvor mange gange vi skal lave planerne om

Claus Rasmussen håber desuden, at motionsløbet, der plejer at foregå under Fyn Rundt, stadig vil kunne afvikles.

- Vi håber meget, at det kan bibeholdes, men vi er jo stadig afhængige af mydighedernes udmeldinger. Vi sigter efter det, og så bliver det spændende at se, hvor mange gange vi skal lave vores planer om, siger han.

DM kommer til at foregå over to dage, og Claus Rasmussen regner med, at det vil centreres omkring Middelfart.