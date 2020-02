Fynbo trådte til: Danmark smadrer verdensrekord ved VM i banecykling

Fynske Lasse Norman Hansen, Rasmus Lund Pedersen, Julius Johansen og Frederik Rodenberg Madsen er verdens hurtigste i 4000 meter holdforfølgelsesløb.

Onsdag smadrede de fire danskere verdensrekorden, da de kørte kvalifikation ved VM i banecykling i Berlin.

Danskerne kørte over stregen i tiden 3 minutter og 46,579 sekunder. Det er 1,433 sekunder hurtigere end Australiens nu tidligere verdensrekord.

Hansen, Pedersen, Johansen og Madsen var alene på banen i eftermiddagens kvalifikation.

Imponerede også ved EM

Danskerne var hurtigst af de nationer, der havde været i aktion, på alle de første tre mellemtider, inden de altså blæste i mål i den bedste tid nogensinde.

Og det var især på sidste kilometer, at danskerne for alvor havde fart nok på til at slå verdensrekorden.

Kvalifikationen er stadig i gang.

De fire danskere imponerede ved at feje alle europæiske cykelrivaler af banen ved EM i oktober, smadre den danske rekord og snuppe suverænt guld, men verdensrekorden undslap dem med syv tiendedele af et sekund.

Onsdag i Berlin måtte også verdensrekorden se sig erobret af den danske kvartet.