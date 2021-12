Dømte i sag om brændstof til Syrien anker ikke deres domme

Det skriver moderselskabet Bunker Holding i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om chef for Bunker Holding Keld R. Demant, der er idømt fire måneders betinget fængsel, og selskaberne Bunker Holding og Dan-Bunkering, der er idømt bøder på i alt 34 millioner kroner.

14. december blev de dømt ved Retten i Odense for brud på EU's sanktioner vedrørende Syrien.

Selskaberne blev fundet skyldige i at have solgt 172.000 ton jetbrændstof i strid med et EU-forbud.

De store mængder blev solgt til det russiske militær. Leverancerne fandt sted i Tyrkiet og i europæiske havne tæt på Syrien.

Selskaberne og Keld R. Demant anker ikke, men tager dommen til efterretning, lyder det i pressemeddelelsen.

- Selskaberne har gennem hele forløbet forventet at blive frifundet i sagen, og derfor er vi overraskede over dommen. Vi har besluttet ikke at anke for at få sat et punktum i sagen.

- Vi har under hele forløbet set med stor alvor på sagen og tager nu dommen til efterretning, udtaler Klaus Nyborg, der er næstformand i Bunker Holdings bestyrelse.