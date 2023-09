Dramatisk skudsag udsat: Anklager vurderes inhabil og pilles af sag

Det blev en kort dag ved retten i Svendborg.

Den retssag, som blandt andet handler om et skyderi i Skårup og narkohandel, skulle fredag være fortsat med to vidner. Men den er nu udsat, og anklager Stefan Kristensen bliver pillet af sagen.

Det er resultatet, efter en af forsvarsadvokaterne Anders Schønnemann Olesen bad om ordet ved retsdagens start. Han og de to andre forsvarer mente, at Stefan Kristensen var inhabil.

Og dermed var kravet, at han skulle trække sig fra sagen.

Årsagen var en mail-korrespondance, som anklageren havde haft med et vidne ti dage tidligere. Det tema blev omdrejningspunktet for hele sagens retsdag nummer to, som aldrig kom i gang.

Et vidne i England

Det omtalte og omdiskuterede vidne er en 61-årig mand, som boede i det hus i Skårup, hvor der en sommernat for to år siden blev skudt mod en bil. Episoden var kulminationen på et opgør i det sydfynske narkomiljø, lyder anklagen i den aktuelle sag.

Et halvt år senere blev den 61-årige mand dømt to år og ni måneders fængsel og udvisning til England, fordi han blev fundet skyldig i at være i besiddelse af våben og hash. En sag, som har forbindelse til den verserende retssag mod de tre mænd.

Derfor har anklagemyndigheden skullet finde manden et sted på den anden side af Nordsøen for at få ham til at vidne. Og det er i det forsøg, at Stefan Kristensen ifølge forsvarsadvokaterne og nu altså også nævnesagens tre dommere, har gjort sig inhabil.

- Utilbørlig henvendelse

I retten denne fredag oplæste Anders Schønnemann Olesen en kort mailkorrespondance, som Stefan Kristensen 5. september havde med den 61-årige mand. Her skrev anklageren til den udvisningsdømte mand, at han var et vigtigt vidne, at han kunne hjælpe med at få de tiltalte dømt til mange års fængsel, og at flere af dem også kunne stå til en udvisning, hvis de blev dømt.

På den måde mente forsvarsadvokaterne til de tre tiltalte, at Stefan Kristensen gik imod det fundamentale princip i det danske retssystem om, at offentlige anklagere er objektive og upartiske.

- Min opfattelse med den henvendelse er, at anklageren klart har overskredet sine grænser for, hvad almindelig og tilbørlig henvendelser til vidner i sagen indbefatter, sagde Anders Schønnemann Olesen i retten.

- Jeg har den opfattelse, at anklageren ikke længere kan varetage sine forpligtelser som upartisk anklager i sagen.

Ikke for sjov

Stefan Kristensen mente ikke, at han var inhabil. Han afviste, at han har forsøgt at påvirke vidnet ved at gøre ham opmærksom på, at de tiltalte kan få mange års fængsel, og at “det ikke er nogen hemmelighed, at vidner er vigtige for sådan en sag.”

- Vi indkalder ikke vidner for sjov, sagde han.

De tre dommere forlod retssalen for at diskutere og kom tilbage godt en halv time senere.

Deres konklusion var, at Stefan Kristensen er inhabil i den sag, som efter planen skulle strække sig over ti retsdage, men nu er udsat på ubestemt tid.

- Mailen giver anledning til at betvivle, om anklageren er ganske objektiv og upartisk, lød det fra retsformanden i midten, Ingrid Therkelsen.

Efterfølgende diskuterede forsvarerne, dommerne og anklageren, om inhabiliteten også gjaldt under første retsdag i sidste uge, da en af de tiltalte blev afhørt. Det var uklart, for der er ikke mange sager om inhabilitet, og som Ingrid Therkelsen nævnte, var dette tilfælde “nok lidt retshistorie”.