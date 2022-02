Du bestemmer: Hvem skal have millioner til at forske i vigtige sygdomme?

I dag blev fem forskellige forskningsprojekter præsenteret til dette års udgave af citizen science-projektet Et Sundere Syddanmark.

De fem projekter fra fire sygehuse og fra psykiatrien vil i løbet af foråret dyste om i alt to millioner kroner i forskningsmidler.

Det er sygehusene, der indstiller projekterne til konkurrencen, men det er op til borgerne i Region Syddanmark at afgøre, hvem der skal vinde de mange forskningspenge.



- Generelt er det forskningsprojekter, der vedrører borgerne. Projekter, man kan relatere til, og hvor man som borger kan se, at det kan gøre en forskel i behandlingen, siger Stephanie Lohse, regionsrådsformand i Region Syddanmark.

I løbet af foråret vil forskningsprojekterne blive præsenteret, og det vil ske både i samarbejde med forskerne og med mennesker, som på den ene eller anden er berørt af de forskellige sygdomme, det handler om.

Den endelige afgørelse sker ved et stort anlagt tv-show den 18. maj, hvor TV Syd og TV 2 Fyn i fællesskab sender direkte fra Videnbyen i Odense.

De fem forskningsprojekter spænder vidt.

Sygehus Lillebælt har indstillet et projekt, hvor forsker Amrit Rai vil forsøge at finde bedre behandlingsløsninger, der kan hjælpe de omkring 60.000 danskere, der lider af det såkaldte vindueskiggersyndrom.

Syndromet er en invaliderende lidelse, forårsaget af åreforkalkning i blodårer i benene. Lidelsen giver smerter, når man går. Derfor tvinges man til at holde små pauser, når man går - heraf navnet vindueskigger.

Sydvestjysk Sygehus har meldt sig på banen med et forskningsprojekt, som skal give bedre muligheder for diagnose, udredning og genoptræning af akut opstået svimmelhed. Her står Helle Elisabeth Agger-Nielsen bag projektet.

Livskvaliteten hos skrøbelige patienter efter intensiv sygehusbehandling er emnet for et forskningsprojekt, indstillet af Sygehus Sønderjylland. Her har forsker Gundhild Kjærgaard-Andersen som mål at forbedre behandlingen af patienterne som helhed, i stedet for kun at behandle selve sygdommen.

Fra Odense Universitetshospital byder forsker Kristian Stærk ind med et forskningsprojekt, der skal afdække og dokumentere tranebær som behandling af blærebetændelse. Målet er at kunne sikre konkrete anbefalinger til brug af tranebær mod blærebetændelse.

Psykiatrien i Region Syddanmark er også med i konkurrencen med et forskningsprojekt, der har til formål at blive klogere på forekomsten af blodpropper hos patienter med spiseforstyrrelsen anoreksi. Samtidig skal projektet belyse de biokemiske årsager til, at blodpropperne opstår.