’Dybt skuffet’ Lilleholt langer ud efter minister: - Kan koste tusindvis af fynske arbejdspladser

Gartnerier og blomsterproducenter er kommet i klemme i de danske hjælpepakker, der ifølge både Danske Gartnerier og Venstre ikke yder tilstrækkelig kompensation til de virksomheder, som mister omsætning på grund af coronaviruspandemien.

- Det her kommer til at koste i tusindvis af arbejdspladser, ikke mindst på Fyn, siger Venstres Lars Chr. Lilleholt til TV 2/Fyn.

Jeg er dybt skuffet over regeringen og fødevareministeren Lars Chr. Lilleholt, Venstre

Med de gældende regler i Danmark kan gartnerne få dækket mellem 10 og 15 procent af deres tab af omsætning, og selvom Dansk Gartneri i starten var glade for hjælpepakkerne, så er det nødvendigt, at hånden bliver holdt bedre under erhvervet, mener formand Jørgen K. Andersen:

- Vi har derfor bedt erhvervsministeren om at se på hjælpepakken igen, så den er bedre tilpasset til vores erhverv. Vi kan nemlig ikke bare sende vores medarbejdere hjem, for så dør vores planter, siger han.

Lars Chr. Lilleholt mener derfor, at de danske gartnerier skal have helt særlig hjælp for at overleve.

- Gartnerierne skal kompenseres på lige fod med andre virksomheder, som lider tab. Men gartnerierne har en helt særlig problemstilling, som regeringen bliver nødt til at forholde sig til, siger den fynskvalgte venstrepolitiker.

Holland kan give problemer

Særligt frygter gartnerierne at blive udkonkurreret af deres hollandske konkurrenter, som står til at få væsentligt mere økonomisk hjælp fra staten under coronakrisen.

Den hollandske regering lancerede i sidste uge en hjælpepakke, hvor gartnerierne får dækket mellem 50 og 60 procent af deres omsætningstab.

Lars Chr. Lilleholt understreger, at den hollandske regerings hjælpepakke til de nationale gartnerier kan vise sig at blive en enorm udfordring for de danske gartnerier efter krisen.

- Vi vil opleve, at de hollandske gartnerier kommer langt bedre efter det, og vi risikerer, at de fynske gartnerier kommer til at lide, siger Lars Chr. Lilleholt.

Venstremanden er utilfreds med, at der ifølge ham ikke er sket noget, som kan hjælpe gartnerierne synderligt, siden fødevareminister Mogens Jensen (S) 1. april sagde, at gartnerierne nu kunne indregne deres tabte varelagre som en fast omkostning og dermed få kompensation fra staten.

- Jeg er dybt skuffet over regeringen og fødevareministeren. Ministeren stod her på TV 2/Fyn for 14 dage siden og lovede, at nu var der en hjælpepakke på vej til gartnerierne, som kompenserede dem for de tab, som de har under den her krise. Og jeg er dybt skuffet over, at der stort set ingen hjælp er på vej, siger venstrepolitikeren.

Minister: Ikke noget konkret på vej

Sammen med sin ligeledes fynskvalgte venstrekollega Erling Bonnesen har Lars Chr. Lilleholt onsdag bedrt fødevareminister Mogens Jensen svare på spørgsmål i folketingssalen.

Over for TV 2/Fyn fastslår fødevareministeren, at han selvfølgelig har forståelse for den pressede situation, men siger også, at der ikke umiddelbart er ekstra hjælp på vej til gartnerierne.

- Vi kigger løbende på, hvad vi kan gøre for at hjælpe.

- Jeg kan ikke pege på et konkret tiltag, der lige kommer rundt om hjørnet. Men nu har hverken jeg eller mit ministerium haft lejlighed til at gå i detaljer med det seneste, der er kommet fra gartnerierne, siger Mogens Jensen.

Han understreger dog, at de vil se på den hollandske hjælpepakke og vurdere, om der er noget, de har overset i den nuværende løsning.

- Vores udgangspunkt er selvfølgelig, at vi gerne vil hjælpe, men vi må også sige, at de hjælpepakker, der nu er vedtaget og forlænget med opbakning fra alle Folketingets partier, giver en betydelig hjælp til erhvervslivet, siger fødevareministeren.