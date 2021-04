Efter historisk svindelsag: Kontrol af læger er ikke god nok

- Det er enormt krænkende for vores tillid til hele systemet, at læger kan finde på at svindle med skatteborgernes penge på den måde, siger Pernille Skipper fra Enhedslisten og tilføjer:

- På alle andre velfærdsområder er der en ekstern revision, der laver stikprøver. Og det foreslår vi i Enhedslisten, at man også gør i dette tilfælde. Der er nødt til at være en lidt dybere kontrol.

Også sundhedsordfører for Venstre, Martin Geertsen mener, at man gør gå systemet efter i sømmene.

- Selvom man ikke skal lave love på baggrund af enkeltsager, så synes jeg, at det her giver anledning til at drøfte, hvordan man kan sætte et system op, så man kan undgå sådan noget, siger Martin Geertsen til TV 2 Fyn. Og det tilslutter også Dansk Folkeparti sig.

- Vi er nødt til at se på, hvordan vi kan løse de problemer. Om det så er et spørgsmål om mere kontrol eller et bedre it-system, der skal gøre oplysningerne mere tilgængelige, siger Liselott Blixt, der er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti.