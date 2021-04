Ejeren ønsker ikke at sælge - alligevel kommer fynsk slot til salg

Og da de ikke har planer om at flytte, kommer slottet til salg til sommer. Selvom det er meget imod Susan Astani-Kjærs vilje.

- Slottet er under stor renovering, hvor jeg blandt andet har lavet jordvarme, et stort køkken og et stort festlokale. Lige så snart det er overstået, vil slottet desværre være til salg. Personligt forstår jeg ikke reglerne. Det er, som om de vil tvinge os til at tage vores penge ud af Danmark, siger Susan Astani-Kjær til Se og Hør.



Fik stort afslag

Slottet, der ligger ud til en stor sø, er opført i 1880, bygget om i 2001 og moderniseret ad flere omgange.



Den nye ejer kommer til at råde over 1572 kvadratmeter bolig, som dækker over 17 værelser og to poolområder med broer, en ø og romerske søjler.