Fynsk lægepar i stor svindelsag: Forening kræver nu nyt system

Sagen ærgrer Henrik Dibbern, der har været praktiserende læge på Nordfyn i 30 år.

- Jeg bliver meget ked af det, for selvom det bare er en enkelt praksis i en hel region, der har foretaget sig noget, den ikke skulle, så smitter det på en eller anden måde af på os alle sammen, siger han.

Den praktiserende læge bakker derfor op om forslaget fra Patientforeningen.

Konsekvensen er alvorlig

Hos regionen erkender man, at det i dag ikke er muligt at fange alle uregelmæssigheder.

- Vi kan ikke kontrollere hver enkelt regning. Systemet er baseret på, at de enkelte læger er samvittighedsfulde mennesker, men det er også baseret på, at når vi finder noget, der er decideret svindel, så er konsekvensen ganske alvorlig. Man kan blive udelukket fra at praktisere for sygesikringen, hvilket vil sige, at man mister sit levebrød, siger Bo Libergren (V), der er formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen.