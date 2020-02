Efter varsel om vandstigninger: Få er udsat, men flere fynboer kan tage det roligt

Der blev i forbindelse med søndagens storm varslet forhøjede vandstande flere steder på Fyn, men nu kan langt de fleste altså ånde lettede op.

Det fortæller myndighedschef ved Beredskab Fyn Mikael Enevold Pedersen til TV 2/Fyn.

- Det er en helt normal hverdag, hvis man ikke bor omkring kystområdet Seden Strandby, og her ved de, hvad de skal gøre, siger han.

Folk skal sikre sig selv

Ved nordkysten i Middelfart Kommune opfordres der fortsat til, at folk selv sikrer sig med sand og sandsække, der er stillet til rådighed på fire adresser i kommunen, fortæller operationschef ved TrekantBrand Casper Christensen.

Læs også Kraftig blæst aflyser igen flere færgeafgange

Dog gør det sig også her gældende, at de omfattede beboere som regel er bekendt med situationen.

- Det burde være tilstrækkeligt, at folk selv sikrer i de lavtliggende områder, siger operationschefen.

Han regner ikke med, at vandet, der forventes at nå sit højsest sent mandag aften omkring midnat, kommer til at forårsage de store skader.

I Odense var der også kørt store bunker sand og sandsække ud til fri afbenyttelse og sikring af beboerne i udsatte områder.

Men her anser man det ikke længere som nødvendigt, fortæller myndighedschefen fra Beredskab Fyn.

Følger udvikling

Inde hos beredskabet følger de stadig udviklingen i vandstanden rundt omkring i det fynske.

- DMI leverer hele tiden prognoser, som vi følger med i, men der skal ske en væsentlig ændring, før vi foretager os yderligere.

- Vi forholder os roligt, siger Mikael Enevold Pedersen og opfordrer folk til at gøre det samme.

Ellers anbefales det at følge med på din kommunes hjemmeside, hvor det også ofte bliver meldt ud, hvis der bliver taget ekstra forholdsregler.