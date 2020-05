Efterskole uden kys, kram og sex: - Det er prisen værd

Efter to måneder væk fra vennerne kunne landets efterskoleelever mandag vende tilbage til deres skoler.

De vender dog tilbage til en hverdag, der er markant anderledes end den, de forlod. Der skal holdes fysisk afstand, det er slut med at smutte i fakta efter snacks, og eleverne må kun besøge hinanden internt i såkaldte familiegrupper af otte elever.

Men selvom de sidste seks uger på efterskolen bliver anderledes, så er der alligevel god grund til at lade eleverne komme tilbage. Det mener Torben Tvind Rasmussen, der er formand for Efterskoleforeningen.

- Når de kommer tilbage, så er det nogle andre forhold. Det har medierne også brugt tid på at beskrive for hele samfundet. Det er nogle restriktioner, der er klare for eleverne, og jeg tror i den grad, de er klar til at komme tilbage og få noget af det efterskoleophold, de har savnet, siger han til TV 2/Fyn.

Men altså slut med kram, kys og sex på efterskolen?

- Det er det i hvert fald nu og i en tid fremover. Efterskolen er jo rigtig meget andet, selvom vi nogle gange tænker, at det er det, det hele handler om. Det er det altså ikke. For nærværende handler det om at være sammen fysisk, men holde afstand, siger han.

To måneder hjemme

Landets efterskoleelever har siden 13. marts været hjemsendt på grund af coronakrisen, men 7. maj kom det frem, at de fra 18. maj ville kunne vende tilbage som en del af fase to i genåbningen af Danmark.

Og trods mange nye retningslinjer er det det hele værd, mener efterskoleformanden.

- Ja, det er prisen værd. Det er prisen værd for de elever, som kommer tilbage og mærker hinanden. Selvom det ikke er fysisk, så mærker man alligevel en anden båndbredde, end når man skal sidde på Zoom eller Skype, eller hvor man nu sidder, siger han.

- Jeg tror, at de om seks uger, når skoleåret slutter, vil sige: Det var godt nok anderledes, men det var prisen værd, siger han.

Efterskoleophold ender oftest i en "store tudedag", hvor tårerne får frit løb, når efterskoleeleverne siger farvel til hinanden. Hvordan sådan en håndteres, når man ikke må give kram og kys er ikke besluttet endnu, fortæller formanden.

- Når vi kommer tættere på, må vi forholde os til, hvordan vi kan lave en efterskoleafslutning i coronatiden, siger han.