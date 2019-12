Ekskæreste om højreradikal: Han ville bombe sagsbehandlere

Tirsdag sidder en 53-årig mand, der har været opstillet for det højreradikale parti Frit Danmark, i Retten i Odense tiltalt for våbenbesiddelse, trusler og grov vold.

Han gemte blandt andet en tysk pistol i sin højttaler og en rørbombe ved sin hoveddør i en altankasse, ligesom politiet fandt en maskinpistol fra Anden Verdenskrig under gulvbrædderne i soveværelset.

Læs også Højreradikal fynbo gemte bombe i altankasse

Den 53-årige forklarede selv i retten tirsdag, at våbnene og sprængstoffet var hans beskyttelse, hvis han blev angrebet.

Manden har været en ivrig debattør på diverse internetfora, og han har følt sig truet siden 2007, forklarede han.

Kommunen tvangsfjernede fælles barn

På lydoptagelser fra PET under Vollsmose-terrorsagen i 2007 fremgik det da også, at flere af de dømte planlagde at slå ham ihjel.

Mandens ekskæreste har imidlertid en noget anden udlægning af sagen, da hun vidner i retten tirsdag eftermiddag.

Han ville sprænge bomben, hvis socialrådgiverne kom til døren. Han flyttede sin papegøje, Holger, fra døren, så den ikke ville blive ramt af rørbomben Tiltaltes ekskæreste

Kommunen og dens socialrådgivere tvangsfjernede deres fælles barn, der snart er fire år, efter fødslen.

Siden har manden og ekskæresten kæmpet en bitter kamp for at få barnet tilbage, og det har blandt andet drevet den 53-årige til yderligheder, siger hun.

- En dag vågner jeg af, at han larmer i stuen. Så spørger jeg, hvad han laver. Han fortæller, at han sidder og laver en rørbombe, som han så lagde ud i altankassen. Jeg tænkte bare, at det hele ville eksplodere.

- Han ville sprænge bomben, hvis socialrådgiverne kom til døren. Han flyttede sin papegøje, Holger, fra døren, så den ikke ville blive ramt af rørbomben, fortæller kvinden om episoden, der foregik i 2016.

Politiet fandt maskinpistol

Han er tiltalt for at have truet med at slå tre socialrådgivere ihjel før en retssag i år om tvangsfjernelsen af barnet.

Således skrev han i en mail til sin advokat 7. marts, at han var klar til at tage livstid i fængslet, hvis det kunne gøre, at han fik mulighed for at følge med i sin datters liv.

Politiet fandt ved en ransagning den førnævnte maskinpistol fremstillet mellem 1937-1943. Den 53-årige fortalte i retten, at den tilhører tiltaltes afdøde bedstefar, som han overtog huset fra. Han vidste ikke, at den lå der.

Læs også Politiet er tavst: Område i Odense var spærret af efter fund af rørbombe

Men ekskæresten har gentagne gange hørt om maskinpistolen, som han ville bruge mod socialrådgiverne, fortæller hun.

- Han har rigtig mange gange talt om, han kunne finde på at skyde dem alle.

- Han snakkede om sin maskinpistol, som lå oppe under gulvbrædderne. Når vi sad i stuen, pegede han op på loftet og sagde: Den ligger lige deroppe, fortæller kvinden i retten.

Tiltalte: ekskæreste søger hævn

Den tiltalte ser derimod det hele som et komplot mod ham fra den daværende kæreste, som søger hævn, mener han.

- Hun havde koden til min mail, så hun kunne se, at jeg skrev og flirtede med en anden kvinde, fortalte han i retten.

Han er også tiltalt for grov vold mod ekskæresten, imens hun var gravid.

Der ventes dom 18. december.

Læs også Dømt for grov vold: Tæskehold opsøgte pædagoger på opholdssted