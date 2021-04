Elever hænger på fjernundervisning: - Håbede, alle lærere ville bruge mulighed

Nogle steder giver det ikke mening

Formand for skolelederforeningen i Odense Kommune, Simon Hempel-Jørgensen, forklarer, hvor det kan give mening at lade eleverne komme tilbage.

- Nogle steder vil det give god mening, at tage børn ind til idræt, biologi eller natur/teknologi, men det vil langt fra give mening i alle tilfælde, siger han.

Derfor er der skoler, hvor eleverne må finde sig i at blive fjernundervist hele den uge, hvor de ikke er på skolen.

En situation, som ikke er ønskelig ifølge formand for danske skoleelever Esther Vyff.

- Der er selvfølgelig ikke lige så mange muligheder udenfor, som der er indenfor, så derfor synes vi jo heller ikke, at der er nogen lærere, der skal tilrettelægge undervisning udendørs fra otte til 15 fem dage om ugen, siger hun.

- Det er der ikke nogen, der får særligt meget ud af. Men vi håber da, at alle lærere vil gøre brug af den her lille genåbning.

Ærø tilbage fuld tid

TV 2 Fyn har været i kontakt med alle de fynske kommunerne, og der er svaret mange steder, at man bruger muligheden for at mødes en smule i udendørsugen, men ikke alle dage.

Eksempelvis lyder det i et skriftligt svar fra Nyborg Kommune, at man planlægger i hvert fald en dag samlet.