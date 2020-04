En fin fynsk onsdag - mest med sol

Fynboerne vil vågne op til en onsdag som begynder med nogen sol, melder DMI's meteorologer.

Men man skal forvente, at det i perioder vil være noget mere skyet.

Ud på eftermiddagen vil det klare op igen og solen vil være dominerende.

Temperaturerne vil ligge mellem 10 og 15 grader, og vinden vil være svag til jævn omkring syd, der drejer til sydvest mod aften, melder DMI.

Onsdag aften vil det mest være klart vejr, mens der sidst på natten til torsdag vil være flere skyer. Det vil formentlig regne lidt nogle steder.

I nat tiltager vinden og bliver jævn til frisk fra vest og nordvest, mens temperaturen vil falde til mellem 4 og 7 grader.

Resten af april

DMIs prognose for resten af april viser, at det vil blive overvejende tørt og solrigt.

Der vil komme regn, men der vil blive langt mellem skyerne.

Sidst i april er DMI-meteorologerne knap så afklarede og melder, at det "bedste bud er en mere blandet vejrtype med lige dele".

Årslev toppede

For dem som nød solen og varmen mandag kan TV 2 Vejret fortælle, at den højeste temperatur på Fyn blev målt i Årslev. Her toppede mandagen med 17,8 grader.

Mandagens varmeste sted var Store Jyndevad tæt ved den dansk-tyske grænse. Her blev der målt hele 21,2 grader.