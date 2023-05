En krum agurk er også en agurk - sådan kan du redde klimaet

Fyens Stiftstidende, TV 2 Fyn og Fyns Amts Avis går agurk ved at sætte fokus på klimaet de næste to uger. Og vi stopper ikke ved agurkerne. Vi dykker ned i, hvordan du får lækker mad på tallerkenen, uden at madproduktionen skader klimaet, og vi undersøger, hvordan vi i fællesskab kan ændre madens klimaaftryk.

Og selvom to ugers klimakampagne ikke løser alle verdens klimaudfordringer med et slag, så mener klimaforsker, Sebastian Mernild fra SDU, at alle tiltag er vigtig.

- Vi ved, at folk i den vestlige verden har et stort klimaaftryk per hoved, og det kan man få ned blandt andet ved at spise mere grønt, siger Sebastian Mernild.