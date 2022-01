En professor vurderer: Vi kan tage meget med os fra 676 dage med corona

Nu er der jo eksperter, der mener, at vi kan begynde at se lys for enden af tunnelen, og at det måske kun er et spørgsmål om måneder før vi er på den anden side af det her. Hvad vil vi tage med os, hvis vi skal se tilbage på på begyndelsen af det her årti med corona?



- Hvis man ser tilbage på det, der er skidt, så er det selvfølgelig nedlukninger. Det er farligheden af det her. Og vi har fået erfaring med, at det faktisk er alvor. Men jeg tror også, vi har lært, at der er noget, der er større end os.

Nogen synes, at mundbind er træls lige nu, men det kan man nok komme til at glemme om fem eller ti år. Hvad skal vi huske på i fremtiden?

- Jeg tror da faktisk, mange fik et lille wake up call med hygiejnen. Altså at skulle vaske sine hænder og huske at spritte af hele tiden, fordi berøring også har været en latent risiko for smitte. Og vi så jo også at influenzaepidemien faktisk stort set udeblev i vinteren 2020.

Hvad har corona fået af betydning for os?

- Følelsen af, at der var faktisk noget, vi skulle stå sammen om. Der var noget, vi skulle gøre alle sammen. Det kan godt være, vi protesterede og synes, det var noget værre noget, men vi gjorde det, og vi kom igennem.