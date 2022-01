Genåbning efter corona: - Folk skal lige vænne sig til at komme ud igen

Her var der ingen gæster endnu søndag, i steder var der fuld gang i opsætningen af udstillingen "Rejsespor", som åbner på tirsdag.

Hverken museum eller udstillingen kunstnere havde forestillet sig, at de ville få lov til at åbne for gæster allerede.

- Vi troede ikke helt på det, men vi er da meget fornøjede over at få lov til at åbne, siger Helle Baslund, der udstiller sammen med Jens Bohr.