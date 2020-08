Endnu en sommerdag i vente: Her bliver det varmest

Der er endnu officiel sommerdag i vente på Fyn, hvor vi igen passerer de magiske 25 grader, der afgør, om der er tale om en rigtig sommerdag.

- Der kan være lidt skyer fra morgenstunden, men det kommer altså til at ligne tirsdagens vejr rigtig meget - både med hensyn til vinden, som kommer østfra og tager toppen af det meget hede vejr, og også med hensyn til temperaturerne, siger Per Christiansen fra TV 2 Vejret.

- Vi kommer over 25 grader, fastslår han.

Badevandstemperaturen stiger

Dermed er der udsigt til sommerdag nummer otte i streg. Det bliver på den nord- og vestlige del af Fyn, man kan opleve de højeste temperaturer med omkring 27 grader. Også odenseanerne får det varmt med 26 grader, så det er en oplagt dag at besøge stranden.

- Bemærk badevandet. Mellem 21 og 23 grader er det lunkent vand at komme ud i, siger Per Christiansen, der forventer, at badevandstemperaturen vil stige yderligere de kommende dage.

- De næste dage får badevandet også et nøk opad. Det kræver relativt stille vejr. Det får vi. Det kræver sol på himlen. Det får vi også, siger han.

De næste fem dage byder ligeledes på sommervejr, men der vil også være en ustabil luft, så der er risiko for regnbyger i sommervarmen.