Endnu en vinterlig dag i vente

Det hænder, at det sner i april, og ligesom mandag er det netop, hvad der kommer til at ske tirsdag.

Temperaturen vil fra morgenstunden være på bare en til to grader, og dagen igennem vil der være risiko for, at der atter vil hænge vinterlige byger med sne, slud, tøsne eller hagl over Fyn.

Læs også Hvordan og hvornår: Her skal du bruge coronapasset

I løbet af formiddags- og eftermiddagstimerne trækker snevejret ind over Assens, Faaborg, Svendborg, Langeland og Ærø.

Der bliver dog også plads til perioder med sol, men den kommer ikke til at have meget magt. Det bliver nemlig også blæsende først på dagen med hård vind fra nordvestlig retning. Tirsdag vil for de fleste føles bidende kold.

Det knapt så flatterende forårsvejr fortsætter resten af ugen med ustadigt vejr med nedbør i en eller anden form alle dage.