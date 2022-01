Erhvervsorganisationer: - På tide vi betragter corona som en almindelig influenza

Efter Mette Frederiksens udmelding, om at det er på tide, at genoverveje restriktionerne, har Dansk Erhvervs direktør Brian Mikkelsen også været ude og appellere til, at man skal nedklassificere coronavirussens særstatus som samfundskritisk sygdom.

Ifølge Jytte Reinholdt giver det god mening.

- For hver mutation, jo mere svækket bliver virus, og med den viden, så synes jeg, at det giver god mening, at vi holder den på niveau med en almindelig influenza, siger hun og fortsætter.

- Vi skal ikke angribe med kanoner, når mindre kan gøre det.

Det skal være under forsvarlige vilkår

Sten Slot, der er formand for brancheforeningen for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, Horesta, i Region Syddanmark, mener også, at det er på tide, at man kigger på restriktionerne på lang sigt.

Han håber på, at man kan betragte corona, som en almindelig influenza, men det skal være på anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

- Det skal selvfølgelig være under forsvarlige vilkår, men det er jo sundhedsmyndighederne, der rådgiver regeringen om det, og så håber vi, at vi kan begynde at betragte det som en influenza.

Han håber også, at hvis man en dag skal lukke samfundet igen på grund af coronavirus, så skal man allerede der have en langsigtet genåbningsplan - for virksomhedernes skyld.

- Det, vi håber på, er, at man laver nogle langsigtede planer. Altså et retskrav, om at vi skal have kompensationer, hvis staten lukker vores forretninger igen.