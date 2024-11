Erling Bonnesen stopper efter 20 år i Folketinget

Mangeårigt fynsk folketingsmedlem Erling Bonnesen (V) genopstiller ikke ved det kommende folketingsvalg.

Det oplyser politikeren selv i en pressemeddelelse.

- Jeg runder 70 år om få måneder, og jeg kan mærke på mig selv, at det er den rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt nu at træffe beslutningen om ikke at genopstille til næste folketingsvalg, siger Bonnesen, der dog slår fast, at han fortsætter "for fuld fart" frem til valget.

Bonnesen har siddet i Folketinget i 20 år, hvor han har haft flere ordførerskaber under sig - senest ordfører for miljø, fødevare, landbrug, fiskeri og dyrevelfærd.

Fra 1994 til 2006 var han borgmester i Broby Kommune.