Et sort kapitel: Branche mister 172 millioner om ugen

Andet kvartal i 2020 står til at blive et af de sorteste kapitler i dansk økonomisk historie.

Sådan lød det fra finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde torsdag. Og det er allerede virkeligheden for hotel- og restaurationsbranchen, fortæller brancheorganisationen Horesta.

Ifølge en ny opgørelse koster den aktuelle coronakrise hver uge medlemmerne i Region Syddanmark 172 millioner kroner.

Det er lige som køer, der skal på græs, de står og stamper inde i stalden Sten Slot, formand for Horesta i Region Syddanmark

- Vi frygter flere konkurser. Vi har lavet en analyse, der viser, at 20 procent frygter, at de ikke åbner igen. Det er ganske alvorligt, siger Sten Slot, formand for Horesta i Region Syddanmark.

Vigtige måneder for omsætningen

Ifølge formanden havde branchen i forvejen begrænsede midler efter to måneder, hvor omsætningen typisk er lav, efter folk har brugt mange penge på julegaver.

Derfor betyder forårsmånederne også meget og står for en fjerdel af årets omsætning, lyder det.

- Alle er gearet op til at have en masse at lave i påsken, men de kan bare ikke komme i gang. Det er lige som køer, der skal på græs, de står og stamper inde i stalden og har levet af roer hele vinteren. Det er deprimerende, siger Sten Slot.

Men det er også uvisheden, der er et problem, lyder det.

- Hvad sker der, når vi kommer til 10. Maj. Kan vi få lov til at holde bryllupper? Selvfølgelig skal vi tage hensyn, men man er nødt til på en eller anden måde at åbne, siger formanden.

Nogle af restauranterne har mulighed for at tilbyde takeaway, men det er kun nok til at dække bunden af kassen, mener Sten Slot, der efterlyser mere hjælp fra politikerne.

Hjælp fra regeringen sikrer ikke fremtiden

På dagens pressemøde i Finansministeritet præsenterede regeringen da også flere initiativer, der skal holde hånden under de nødlidende danske virksomheder. Blandt andet vil man sørge for lettere adgang til likviditet.

Ifølge skatteminister Morten Bødskov (S) vil det sige, at små- og mellemstore virksomheder kan ansøge om et lån af den indbetalte moms på virk.dk. Det vil være rentefrit og skal tilbagebetales i april 2021.

- Det hjælper lige nu og her, og det kvitterer vi for. Men hvis vi skal have genoprettet erhvervet, foreslår vi en nedsættelse af momsen, siger Sten Slot.

Han peger på, at det også vil være skidt for turismen, hvis besøgende i de danske byer bliver mødt med tildækkede vinduer hos konkursramte restauranter, når landene igen begynder at åbne.