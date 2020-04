Hvad med tandlægen? Forening ønsker at åbne for flere patienter

For at sikre, at der i fremtiden er en tandlæge i de mindre byer og også for at undgå en forværring af Danskernes tandsundhed, vil Tandlægeforeningen forsøge at fo lov til at åbne for behandling af flere patienter.

Vi er nede og skrabe bunden og oplever lige nu en nedgang på mellem 95 og 98 procent i klinikken Susanne Kleist, formand, Tandlægeforeningen

Tandlægeforeningens formand, Susanne Kleis, arbejder derfor for en gradvis genåbning af tandklinikker i hele landet.

- Vi er nede og skrabe bunden og oplever lige nu en nedgang på mellem 95 og 98 procent i klinikken hos vores medlemmer. Derfor handler det her om at redde nogle arbejdspladser og sikre, at der også fremover er tandlæger i mindre byer, fortæller formanden og uddyber:

- Vi er også bekymrede for patienter, der kan komme til at gå rundt med sygdom i munden, der bør behandles, siger hun.

- Hvad med tandlæger?

Vi har på TV 2/Fyn fået et spørgsmål fra en fynbo Alice Nielsen om, hvorvidt tandlægerne holder åbent.

Spørgsmål fra en fynbo Der tales meget om biografer, barer, frisører og lignende. Hvad med tandlæger? Må de holde åbent?

Alice Nielsen

Det gør tandlægerne altså lige nu kun for patienter med kritiske tandproblemer. Men foreningen er gået i dialog med Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt en gradvis åbning er en mulighed.

- Der kommer til at gå mange måneder med det her. Men vi kan sikre danskernes tandsundhed, hvis vi åbner op for de behandlinger, der ikke udløser så mange aerosoler – altså luftbårne vanddråber. Derudover kan vi tage alle de forholdsregler, der også skal til, understreger Susanne Kleist.

Forholdsregler som at ingen kommer uanmeldt, at tandlæger kun møder få patienter i løbet af dagen, at alle bærer værnemidler som forklæder, handsker og maske, og at ingen med symptomer møder i klinikkerne.

Tandlægerne kan som andre virksomheder få del i hjælpepakkerne, men Susanne Kleist mener ikke, at det betyder, at tandlæger kan komme helskindet gennem krisen.

Derfor håber hun på, at Sundhedsstyrelsen kan anbefale en gradvis åbning af tandlægerne snart.

