Fynske sportklubber: Økonomisk trængte og trætte af missede mesterskaber

Den fynske sportsverden er ligesom resten af samfundet gået i stå.

TV 2/Fyn kunne i går fortælle om aflysning af håndboldsæsonen både for herrer og kvinder. Her udtalte Odense Håndbold, at de var trætte af ikke selv at kunne afgøre mesterskabet. Deres kvindehold sluttede på en andenplads.

Samme melding kommer onsdag fra GOG, hvis herrehold også slutter med sølvmedaljer.

- Der er ingen tvivl om, vi hellere havde spillet sæsonen færdig og spillet om de to mesterskaber, der var. Pokalmesterskabet og det danske mesterskab. Men i forhold til den situation vi alle sammen står i, så synes vi, det er en helt fair beslutning, fortæller direktør i GOG Kasper Jørgensen.

Corona-krisen giver ikke kun håndboldklubben sportslige udfordringer.

- Nedlukningen af ligaen kom på det værst tænkelige tidspunkt for os økonomisk set. Vi stod overfor tre store events et final four, et cykelsponsorløb og et helt slutspil, vi genererer meget økonomi igennem. Så krisen kunne ikke komme på et økonomisk værre tidspunkt for os. Men vi skal nok klare os igennem og håber selvfølgelig fremadrettet på den store opbakning, vi plejer at få fra vores partnere. Det får vi brug for i den her omgang, siger direktøren.

Alternativ tilgang

Men det er ikke kun på håndbold-området, at fynske sportsaktiviteter er pressede. Svendborg Rabbits er færdige som nummer fem, da slutspillet i basket er afblæst.

Klubben er ligesom andre sportsklubber på Fyn trængt økonomisk. Men i stedet for at sælge billetter til næste sæson, vil klubben hellere have fansene til at hjælpe dem, der hjælper klubben økonomisk.

- Vi har sagt til dem, at de skal hoppe ind på vores hjemmeside og se, hvem der er sponsorere. Købe diverse takeawayordninger og ringe efter håndværkeren og få lavet tagrenden, der drypper. Simpelthen holde gang i hjulene i samfundet. Vi kører radiospots i tre uger, hvor vi appellerer til vores fans om at støtte vores sponsorer, forklarer Svendborg Rabbits' direktør Thomas Mortensen.

Hårdt sponsormarked

Odense Bulldogs er endnu ikke på is. Ligaen starter først til september, hvor forsamlingsforbuddet, som det ser ud nu, formentlig bliver ophævet.

Men der venter et stort arbejde udenfor isen, der handler om økonomisk hjælp.

- Vi kigger ind i et utrolig hårdt sponsormarked, da mange af vores sponsorer har det rigtig hårdt. Men vi begynder efter påske at ringe rundt til sponsorer og få en snak om, hvad deres situation er. Og så har vi også kontakt til nye, siger Odense Bulldogs direktør, Ulla Vahl-Møller.

Håber på afslutning

Superligaen er endnu ikke afblæst. Divisionsforeningens ambition er at spille alle kampe færdige, selvom det bliver uden tilskuere og med de økonomiske tab, det medfører.

- Det næstbedste er så at prøve og se, om vi kan få det i gang og inspirere folk til at sætte sig foran skærmen. Og så sidde med en kold fadøl og nyde en fodboldkamp. Det håber vi selvfølgelig på, fortæller sportslig chef i OB Michael Hemmingsen.

Ifølge direktør for Odense Sport og Event Enrico Augustinus er det endnu for usikkert at sige noget om de økonomiske konsekvenser for OB.